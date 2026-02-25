Çanakkale'nin içme suyu tehlike altında

HABER MERKEZİ

Çanakkale, bir maden felaketine daha hazırlanıyor. CVK Madencilik A.Ş. Kuşçayırı’ndaki “TV Tower Projesi” için ÇED sürecini başlattı. Türkiye’nin en büyük altın, gümüş ve bakır rezervlerinden birine sahip bölge, tarım ve su kaynaklarıyla birlikte ekolojik dengesi açısından da büyük risk altında.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, projenin Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na sadece 4,5 kilometre mesafede bulunduğunu ve bölgedeki orman ve tarım alanlarını tehdit ettiğini belirterek "Bölgede büyük bir felaket yaşanmaktadır" dedi.

CVK Madencilik’in Orta Truva Madencilik üzerinden yürütmeyi planladığı proje, Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na yalnızca 4,5 kilometre mesafede yer alıyor. Ayrıca, Kuşçayırı köyüne 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan bu proje, cevheri zenginleştirmek için tonlarca kimyasal madde kullanmayı gerektiren flotasyon ve tank liçi yöntemlerinin uygulanmasını öngörüyor. Proje kapsamında oluşacak büyük miktardaki atıklar için bölgeye atık barajları inşa edilmesi planlanıyor. 3 bin 878 hektarlık ÇED alanı, bölgedeki orman ve tarım alanlarını tehdit ediyor.

Dernek, son yıllarda TÜMAD, Cengiz Holding, Koza A.Ş., Park Teknik ve bu ay TÜMAD’a satılan yeni projelerle Kazdağları’nın adeta cehenneme dönüştüğüne dikkat çekerek “Altın, gümüş ve bakır madenciliği felaketine karşı sivil toplum örgütleri, emek ve demokrasi örgütleri ve bölge halkı olarak topyekün seferberlik ilan etmeliyiz" ifadelerine yer verdi. Proje alanında 3 bin 752 hektar orman ve 126 hektar tarım alanının yok edileceğine dikkat çekerek, özetle şu ifadelere yer verdi:

"Rakamlar korkunç büyüklükte olup İliç’ten, TÜMAD’ın tüm projelerinden daha geniş bir alanı kaplamaktadır. Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’na 4,5 km., Kuşçayırı köyüne yalnızca 1,5 km mesafede olan Kompleks Maden Projesi kapsamında flotasyon ile tank liçi yöntemi ile zenginleştirme de yapılacak olup tonlarca kimyasal kullanılacaktır. Atıklar, atık barajında toplanacaktır. Proje yakınlarında çok sayıda 1., 2., 3., derece arkeolojik sit alanları mevcuttur. Proje yakınlarında yine çok sayıda metalik madencilik projesi yer almakta olup kümülatif etki değerlendirmesi yapılmamıştır. Bölgede büyük bir felaket yaşanmaktadır. Altın gümüş bakır madenciliği felaketine karşı sivil toplum örgütleri, emek ve demokrasi örgütleri ve bölge halkı olarak topyekün seferberlik ilan edilmelidir. Aksi takdirde ne ormanlarımız, ne tarım alanlarımız, ne meralarımız, ne de yaşam alanlarımız kalacak! Haydi Çanakkaleliler, Kazdağlılar, hep birlikte mücadeleye! Başka Kazdağları yok."

TÜMAD’IN İVRİNDİ PROJESİNDE KRİTİK GÜN

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde, Değirmenbaşı ve Küçükılıca köylerinin hemen yanı başında faaliyet gösteren TÜMAD Madencilik’in “Altın ve Gümüş Maden Ocağı ve Cevher Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artışı” projesi için 26 Şubat 2026’da saat 10.30'da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısı yapılacak. Burhaniye Çevre Platformu, Gökçeyazı Türkmen Dağı Doğa Koruma ve Dayanışma Derneği ve Kazdağı Derneği, saat 12.30’da bakanlık önünde bir açıklama yapacaklarını duyurdu.