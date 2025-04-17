Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağına maden tehdidi: Koza'ya ÇED verildi

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın koruma havzasında Koza Altın İşletmeleri (Türk Altın İşletmeleri) tarafından açılmak istenen altın madeni ile ilgili Ankara’da İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısı yapıldı. Şirketin daha önce iki kez reddedilen ÇED dosyasını revize ederek yaptığı yeni başvuru Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nda yapılan toplantıda karara bağlandı.

İDK toplantısında Koza'nın istediği ÇED raporu oy çokluğuyla kabul edildi. Nihai ÇED askıya çıkacak.

Kazdağları Ekoloji Platformu, açıklama yayımlayarak karara tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın koruma alanı içerisinde, Koza Altın İşletmesi tarafından açılmak istenen Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi Projesi’nin ÇED Raporu uygun bulundu. ÇED Nihai, ardından da ÇED olumlu kararı Bakanlık ÇED duyuru sayfasında kısa bir süre sonra yayınlanacaktır.

Dün (16 Nisan), Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü’nde, gerçekleştirilen 2. İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) Toplantısı’na oldukça kalabalık bir heyet olarak katıldık. Toplantıya girmeden önce yaptığımız basın toplantısında proje ile ilgili süreci özetlemiş ve itirazlarımızı dile getirmiş, yöre halkının projeyi istemediklerine dair imzalı dilekçeleri de Bakanlığa teslim edeceğiz demiştik.

Çanakkale’den Çanakkale Milletvekilleri Özgür Ceylan, İsmet Güneşhan, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Belediyesi Çevre Komisyonu üyeleri, KEP Temsilcimiz Süheyla Doğan, Çanakkale Barosu, ZMO ve diğer sivil toplum örgütleri temsilcilerinin, TEMA Vakfı’nın, Eskişehir’den Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü, Utku Çakırözer, İbrahim Arslan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Barosu, Eskişehir Bilecik Tabip Odası, Eskişehir sivil toplum örgütleri temsilcileri, tek tek söz alarak ÇED Raporu’nu ve projeyi eleştirdi ve ÇED sürecinin sonlandırılarak, projenin iptalini talep etti. İDK üyesi olmayan kurumların dinlenmesi tamamlandıktan sonra dışarı çıkıldı ve Komisyon üyesi olan Çanakkale Belediye Başkanı toplantıya devam etti. Toplantı başkanının toplantıda, Çanakkale Belediyesi hariç tüm diğer İDK üyelerinin projeye olumlu görüş verdiğini, bu nedenle ÇED’in uygun bulunduğunu söylemesinden sonra, Muharrem Erkek tepkisini göstererek salonu terk etti.

"ÖFKELİYİZ"

Kararı öğrendiğimizde şaşırmadık ancak bir kez daha öfkelendik. İDK’de Çanakkale Belediyesi’nin ve Kazdağları Ekoloji Platformu adına Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneğimizin sunduğu yazılı itiraz dilekçelerinin incelenmesine bile gerek görülmeden ve zaman tanınmadan, “Nasıl olsa 25 üyenin 24’ü uygun görüş verdi.” diyerek ÇED’in uygun bulunması, kararın zaten daha önceden alındığını ve zaman kaybetmeye tahammül olmadığını göstermektedir. Kısaca, 22 temsilci saatlerce boşa konuşturulmuştur. O halde, İDK toplantısına ne gerek vardı? ÇED sürecine ne gerek vardı? Bakanlık versin kararını, olsun, bitsin.

10 Nisan’da gerçekleştirilen Çanakkale Su Zirvesi’nin amacı, Atikhisar Barajı’nın korunması amacıyla sürdürülebilir kullanımı için yol haritası çıkarmak olarak açıklanmıştı. Altın madencilerinin sponsorluğunu yaptığı zirvenin protokol konuşmalarından sonra söz almak isteyen ve yaka paça zorla dışarı çıkartılan KEP temsilcisi Süheyla Doğan, dışarda şöyle demişti: “İçerde bulunan DSİ Genel Müdür Yardımcısı, 16 Nisan’da Atikhisar Barajı’nın dibinde yapılması planlanan Koza’nın Altın madeni projesine olumsuz görüş verecek mi? Yine içerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcisi ÇED’e olumsuz karar verecek mi?”. Vermedikleri anlaşıldı ve zirvenin amacının da göstermelik olduğu görüldü.

Dün gerçekleştirdiğimiz basın açıklamasının metni, proje ile ilgili bilgi dosyası ve fotoğraflar aşağıdaki bağlantıda yer almaktadır.

https://drive.google.com/drive/folders/1IBRhaywIAGsio8Ohw1tGD4h7Jr6PAgFs?usp=drive_link

ÇED süreçlerinin, hukuki süreçlerin göstermelik hale getirildiği, tüm sözümüzü söyleme, itiraz etme ve hak arama mekanizmalarının ortadan kaldırıldığı bir düzende, Çanakkale halkı ve sivil toplum örgütleri ile birlikte hazırlayacağımız yol haritasına göre zorlu mücadelemize devam edeceğiz.

KOZA, KAZDAĞLARINI TERKET!

YAŞAM ALTINDAN DEĞERLİDİR!

MADENE VERECEK SUYUMUZ YOK!"



