Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde skandal torpil iddiası: MHP yöneticisi yüksek puan verilerek bölüme alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) skandal bir olay yaşandığı iddia edildi. Lapseki Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü’ne Öğretim Görevlisi olmak için yapılan sınavda 6’ncı sırada olan E.T.E’nin 0,5 puanla birinci olduğu açıklandı.

Kanal 17’nin haberine göre E.T.E böylece yüzde 35 etkisi olan ALES ve mezuniyet puanında adayların çoğundan daha düşük puan almasına rağmen yine yüzde 35 etkili olan üniversitenin giriş sınavında yüksek not verilerek bölüme olarak girmeye hak kazandı.

Jürinin elediği diğer adayların konuyu yargıya taşıyacağı ve karara itiraz edeceği öğrenildi.

ANNE-KIZ MHP'Lİ

Diğer yandan E.T.E ve annesi T.E’nin MHP Çanakkale İl Yönetimi’nde olduğu ortaya çıktı. E.T.E’nin partinin Basın, Medya Ve Tanıtımdan Sorumlu İl Yöneticisi olduğu, anne T.E.’nin ise Türk Dünyasından Sorumlu İl Yöneticisi olduğu öğrenildi.