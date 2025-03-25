Çanakkale - Şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü öldü

ÇANAKKALE'de şarampole uçan kamyonetin ehliyetsiz sürücüsü Efkan Orhan (36), hayatını kaybetti. Kamyonetin sahibi D.P.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Çanakkale-Ezine kara yolu Dümrek köyü kavşağında meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Efkan Orhan’ın kontrolünü yitirdiği 16 BCK 620 plakalı kamyonet, şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Efkan Orhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Efkan Orhan'ın cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kamyonetin sahibi D.P.'nin Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalıntı ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)