Çanakkale Savaşları'na dair yeni arşiv belgeleri gün yüzüne çıktı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı bünyesinde yürütülen “Şehit Bilgi Kapısı Projesi” kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla Çanakkale Kara Savaşları'nda görev alan 57'nci Alay Sancağı için yapılan madalya törenine ait arşiv belgelerini gün yüzüne çıkarıldı.

Söz konusu belgelerle 57'nci Alay Sancağı'na altın ve gümüş imtiyaz ile harp madalyalarının hangi şartlarda ve nasıl bir törenle takıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün tören günü yazdığı mektubun ortaya çıktığı belirtildi.

MUHAREBELER BİTİNCE MADALYA TÖRENİ YAPILDI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Borlat, Çanakkale Kara Muharebeleri sırasında Arıburnu bölgesindeki en önemli kuvvetlerden birini 57'nci Alay'ın oluşturduğunu belirtti.

Borlat, "Bu alay Çanakkale muharebeleri esnasında aynı zamanda en çok şehit veren alaylarımızın başında gelmektedir. 57'nci Alay'ın bu kahramanlığı üzerine bizzat alay komutanı tarafından 5 Mayıs 1915'te bir yazı yazılarak alayın sancağına madalya takılması için talep oluşturulmuştur. Hatta bu talep esnasında göndermiş olduğu yazıda alay komutanı, tümen komutanına, alayın kahramanlığının bölgede bulunan diğer alaylar tarafından da kabul edilmiş olduğunu söylemiştir" dedi.

Borlat, Harbiye Nezareti'nin alay sancağına madalya takılması talebini muharebenin devam etmesi nedeniyle ancak muharebenin sonuna yaklaşılan 27 Aralık 1915 tarihinde bir yazıyla onayladığını gördüklerini söyledi.

Doç. Dr. Borlat, "Nitekim alay sancağının Çanakkale Muharebesi esnasında özel muhafız birliği tarafından korunması için azami özen gösterilmiş. Hatta bu özeni göstermeyenlerin bu süreç esnasında cezalandırılmış olduğunu göreceğiz. Muharebeler bittiğinde ise 57'nci Alay'ın sancağına bir madalya takılması için töreni gerçekleştirilmiştir. Ancak bu törenle ilgili bilgiler ilk defa ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar böyle bir madalya takılma sürecinin varlığı bilmesine rağmen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapılan arşiv çalışması esnasında tümenin bütün belgeleri incelenmiş ve bu esnada alaya Keşan'ın Çelebi köyünde madalya takılmasına dair tören programı ortaya çıkmıştır" dedi.

MUSTAFA KEMAL, SİLVAN’DA OLDUĞU İÇİN KATILAMADI, MEKTUP GÖNDERDİ

Törenin en önemli detaylarından birinin de Mustafa Kemal Atatürk'ün törene çağırılması olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Borlat sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mustafa Kemal bu esnada 16'ncı Kolordu Komutanlığı nedeniyle Silvan'da bulunduğu için kendisi törene katılamamış. Bunun yerine törene bir mektup göndermiştir. Bunun Mustafa Kemal'in ilk defa ortaya çıkan mektuplarından birisi olduğunu göreceğiz. Mustafa Kemal bu mektubunda 57'nci Alay'ın Çanakkale Cephesi'ndeki kahramanlığını anlatmış. Aynı zamanda Alay'ın şehitlerinin ruhlarına Fatiha okunmasını istemiştir. Nitekim Atatürk'ün göndermiş olduğu mektupta Çelebi köyünde yapılan tören esnasında askerlerimize okunmuş. Böylece başlayan Çelebi köyündeki törenin son kısmında dualar edildikten sonra askerlere eğlence düzenlenmiş. Askerler diz çökmek suretiyle ortada bir yuvarlak oluşturmuşlar. Etrafında ise değişik oyunlar oynanmak suretiyle askerlerimizin töreni sonlandırmış. Ele geçiren bu belgeler sayesinde biz 57'nci Alay'ın Çanakkale Cephesi'ndeki rolünün ortaya çıkmasının yanı sırada sancak törenini de ilk defa ortaya çıkarmış olduk."