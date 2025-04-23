Çanakkale suyuna sahip çıkıyor

Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı’nın yalnızca 1400 metre yakınına, Koza Madencilik A.Ş. tarafından altın-gümüş madeni açılmak istenmesine yönelik Kazdağları Ekoloji Platformu (KEP) basın açıklaması gerçekleştirdi.

Basın açıklamasını okuyan Çanakkale Barosu Çevre Komisyonu Başkanı, KEP Temsilcisi Avukat Ali Aydın Çalıdağ, "Çanakkale’nin tek içme suyu kaynağı Atikhisar Barajı’na 1.400 metre mesafede, barajın orta ve uzun mesafe koruma alanları içerisinde de yer alan maden projesine Çanakkale halkı, doğa ve yaşam savunucuları, emek ve demokrasi güçleri ve pek tabii ki Çanakkale Belediyesi olarak geçit vermeyeceğiz" dedi.

SU, YAŞAM, ADALET

Çanakkale halkının Kazdağlarına sahip çıktığı gibi Atikhisar barajına da sahip çıkacağını belirten Çalıdağ, “Çanakkale halkının geleceğini tehdit eden bu tür maden projelerine onay verilerek gerçekleştirilen bu adaletsizliği görüyor, ‘Su, yaşam, adalet’ diyerek mücadelemizi hep birlikte büyütüyoruz. Ülkenin dört bir yanında, sokaklarda, milyonların yükselttiği ‘Hak, hukuk, adalet’ arayışına bizlerde Çanakkale’den, Kazdağları’ndan ‘Su, yaşam, adalet” diyerek katılıyoruz” diye konuştu.

"SUYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Çanakkale halkı, doğa ve yaşam savunucuları, önümüzdeki haftadan itibaren bu hak arayışları için isyanlarını sokaklarda haykıracaklarını belirten Çalıdağ, “Mayıs ayının ilk haftasında Atikhisar Barajı piknik alanında, sazımızla, sözümüzle buluşacağız. Tüm Çanakkale halkımızı davet ettiğimiz bu etkinlik eylemimizde, imece usulü ile kurulacak bir yeryüzü sofrasının etrafında bir araya geleceğiz. Suyumuza ve birbirimize sahip çıkacağız. Çanakkale ilimiz, kuraklık haritalarında, ‘çok yüksek oranda kuraklık yaşanan’ illerimizden birisi olarak yer alıyor. İklim krizine bağlı bu kuraklığın ve yağış azlığının sonuçlarını hep birlikte yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"ÇANAKKALE HALKINI ZEHİRLEYEMEZSİNİZ"

Adil olmayan, hakkaniyetten uzak, yasal mevzuatlara uymayan kararlar ile sularımızın şirketlere peşkeş çekilmesine ve şirket rantlarına kurban edilmesine asla izin vermeyeceklerini belirten Çalıdağ, “Çanakkale halkını zehirleyemezsiniz. Bu vebalin altında kalmayın. Acilen kararlarınızdan geri dönün. Bu projeyi derhal iptal edin. Kazdağları Ekoloji Platformu bileşenleri, Çanakkale Emek ve Demokrasi Güçleri ve Çanakkale Belediyesi olarak ortak çağrıcısı olduğumuz bu basın toplantısında, ‘Su, yaşam, adalet’ çağrısı ile yola çıktığımızı belirtir, bundan sonra çalışmalarımızda bu çağrıyı yükselteceğimizi duyuruyoruz” ifadelerini kullandı.