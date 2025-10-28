Çanakkale Valiliği, LGBTİ+'ların etkinliklerini yasakladı

HABER MERKEZİ

Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, LGBTİ+'ların kentte düzenlemeyi planladığı etkinliklere izin verilmeyeceğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal medya hesabından yasak karaına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, çeşitli sosyal medya, bir takım yazılı ve görsel medya organlarında LGBTİ+'lar tarafından il merkezinde etkinlik yapılacağı bilgisinin yer aldığı belirtildi.

Yapılması istenen eylem ve etkinliklerin, ilde "kamu güvenliği" ve "kamu düzeninin bozulmasına sebebiyet verebileceği" savunularak yasaklama kararı alındığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanması muhtemel menfi olayların önüne geçilebilmesi, olumsuz sonuçların ortaya çıkmasının önlenmesi, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeniyle güvenliğin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel ahlak ve asayişin korunması, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi ile yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri gereğince Çanakkale il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 27 Ekim saat 12.00'den, 28 Ekim saat 23.59'a kadar iki gün süreyle LGBTİ+ adı altında düzenlenecek eylem ve etkinlikler ile bu eylemlere destek mahiyetindeki eylem ve etkinliklerin, açık ve kapalı yer toplantılarının, park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önü, STK'ların önü, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtımı, afiş ve pankart asma, protesto eylemi, piknik, şenlik, festival, film gösterimi benzeri eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır."

LGBTİ+'LAR İKTİDARIN HEDEFİNDEKadınların, çocukların ve LGBTİ+’ların yaşam haklarını tehdit eden ve daha önce gündeme gelen ancak tepkilerin ardından geri çekilen LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemelerin 11’inci yargı paketinin taslağında yer aldığı ortaya çıkmıştı.



Taslakta şu madde yer alıyor:



"Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”



Düzenleme, LGBTİ+ bireylerin ilişkilerini konu alan dizi veya filmleri yayınlayan dijital platformları da etkileyecek. Ayrıca 18 olan cinsiyet değiştirme yaşı 25’e çıkarılıyor ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmenin koşulları zorlaştırılıyor.