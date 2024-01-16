Çanakkale Valiliği’nden 3 ilçe için moto kurye kararı

Çanakkale Valiliği,, Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve moto kuryelerin akşam saat 18.00’e kadar trafiğe çıkması yasakladı.

Çanakkale Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle 3 ilçede motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasını yasakladı.

Çanakkale'nin Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde bugün (16 Ocak Salı) etkili olması beklenen gök gürültülü sağanak yağış sebebiyle motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve moto kuryelerin akşam saat 18.00’e kadar trafiğe çıkması yasaklandı.

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Bayramiç, Çan ve Yenice ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlardan dolayı 15 Ocak 2024 Pazartesi günü saat: 20.00’den başlayarak 16 Ocak 2024 Salı günü saat: 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkmasına ilişkin uygulanan yasak devam etmektedir. Olumsuz hava şartları çerçevesinde uygulanması öngörülen İlimiz merkezi ve diğer ilçelerdeki yasak kaldırılmıştır” denildi.