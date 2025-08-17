Çanakkale Valisi açıkladı: Tahliye edilen 7 köyde yaşayan vatandaşlar evine dönebilir

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Gelibolu'da Tayfur köyünde çıkan yangın nedeniyle tedbiren tahliye edilen 7 köyde yapılan son değerlendirmelere göre isteyen vatandaşların evlerine dönebileceğine karar verildiğini bildirdi.

Çanakkale'de yangın nedeniyle tahliye edilen 7 köydeki duruma ilişkin Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından açıklama yaptı. Toraman şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale Gelibolu Tayfur köyü yangını nedeniyle tedbiren tahliye edilen (7) köyümüzde, yapılan son değerlendirme neticesinde isteyen vatandaşımızın evlerine dönebileceğine karar verilmiştir. Arzu eden vatandaşlarımızı ise Eceabat Konukevi’nde misafir etmeye devam edeceğiz."