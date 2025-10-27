Giriş / Abone Ol
AFAD verilerine göre, saat 10.12'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde; saat 09.36'da ise Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.

Güncel
Çanakkale ve Mersin'de deprem

Çanakkale'nin Ayvacık ve Mersin'in Silifke ilçeside deprem yaşandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.

Buna göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.

Başkanlık, saat 09.36'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Deprem, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldi.

