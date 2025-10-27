Çanakkale ve Mersin'de depremler
AFAD verilerine göre, saat 10.12'de Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 büyüklüğünde; saat 09.36'da ise Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde depremler yaşandı.
Çanakkale'nin Ayvacık ve Mersin'in Silifke ilçeside deprem yaşandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depreme ilişkin detaylara "AFAD Deprem" isimli sosyal medya hesabında yer verdi.
Buna göre, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde saat 10.12'de 4 büyüklüğünde deprem yaşandı. Depremin derinliği 13.61 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi - [13.37 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-10-27
Saat:10:12:26 TSİ
Enlem:39.48833 N
Boylam:25.91083 E
Derinlik:13.61 km
Detay:https://t.co/HrmJ8eAI6O@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Başkanlık, saat 09.36'da Mersin'in Silifke ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir depremin yaşandığını duyurdu. Deprem, 12.78 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 27, 2025
Büyüklük:3.8 (Mw)
Yer:Silifke (Mersin)
Tarih:2025-10-27
Saat:09:36:41 TSİ
Enlem:36.38361 N
Boylam:34.02278 E
Derinlik:12.78 km
Detay:https://t.co/wuuBxpurV9@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi