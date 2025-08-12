Çanakkale yine küle döndü

Haber Merkezi

Ülkenin pek çok kentinde dün yaşanan orman yangınlarında çok sayıda alan küle döndü. Çanakkale Bayramiç ilçesinde geçen hafta yangın kabusu yaşayan kentte dün bu kez de Kepez beldesinde yaşandı. Tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçradı. Bir site, üniversite kampüsü, jandarma kampında tahliyeler başlarken, boğaz trafiği de tek yönlü askıya alındı.

Çanakkale Boğazı’nda güneyden kuzeye olan trafik, yangın nedeniyle tek taraflı olarak kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da Çanakkale Havalimanı pistinin devlet hava araçları, ambulans uçaklar, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere geçici olarak kapatıldığını belirtti. Orman yangını nedeniyle bölgedeki bazı villaların yandığı belirtildi.

FERİBOTLARLA TAHLİYE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi’ndeki vatandaşlar feribotlarla tahliye edildi.

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan’dan yardım çağrısında bulundu: "Evler yanıyor, ağaçlarımız yanıyor. Çevre civarda ne kadar ilçe, il ulaşabiliyorsa bir an önce yardıma gelsin."

Ayvacık ilçesinde de çöplük alanda başlayan yangın ise ormanlık alana sıçradı. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Sinop’un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyü yakınlarında 9 Ağustos’ta çıkan orman yangını kontrol altına alınan alınırken, tahliye edilen köylüler de evlerine dönmeye başladı.