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Çanakkale’de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Ajans Haberleri
  • 29.10.2024 13:14
  • Giriş: 29.10.2024 13:14
  • Güncelleme: 29.10.2024 13:15
Kaynak: İHA
Çanakkale’de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Çanakkale’de Cumhuriyetin 101’inci yıldönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00’de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ve Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren törende ayrıca Çanakkale Boğazı’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.

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