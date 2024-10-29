Çanakkale’de 29 Ekim coşkuyla kutlandı

Çanakkale’de Cumhuriyetin 101’inci yıldönümü, kordon boyunda gerçekleştirilen törenle coşkuyla kutlandı.

Tören, saat 11.00’de kordon boyundaki Kayserili Ahmetpaşa Caddesi’nde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Öğrenciler tarafından şiirler okunarak, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölüğü ve Halk Oyunları ekibi gösteri sundu. Kortej geçişi ile sona eren törende ayrıca Çanakkale Boğazı’nda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör tarafından su gösterisi yapıldı.