Çanakkale’de 36 yeni jeotermal ihalesi: Daha fazla JES istemiyoruz

Çanakkale'de 24 Temmuz'da 36 yeni jeotermal kaynak ihalesi yapılacak. Bölge halkı, “Jeotermal enerji santralları masum değil. Daha fazla JES istemiyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından, 33 adet jeotermal sahası ile 3 adet jeotermal kaynak işletme sahası olmak üzere, tam 36 yeni ihale yapılacağı duyuruldu. 24 Temmuz saat 13.30’da Çanakkale İl Özel İdaresi’nde bulunan Çanakkale İl Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak olan ihaleler, Ayvacık, Ezine, Bozcaada, Gökçeada, Bayramiç, Çan, Ezine, Biga, Lapseki, Yenice ve Çanakkale Merkez ilçelerinde yer alıyor. Bir dakika arayla gerçekleştirilecek 36 ayrı ihalenin ilki 13.30’da başlayacak ve son ihale de 14.05’te gerçekleştirilecek.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ihalelere tepki gösterdi. Açıklamada, “Jeotermal enerji santralları(JES) masum değil. Daha fazla JES istemiyoruz. Bu projelere karşı mücadelemizi sürdürürken daha önce ihalesini iptal ettirdiğimiz alanların ihalesi yeniden gündeme geldi” denildi.

JES’LER ÇEVRE FELAKETLERİNE DAVETİYE ÇIKARIYOR

JES firmalarının daha düşük maliyetler nedeniyle sıcak suyu yakındaki dere ve arazilere bıraktıkları belirtilen açıklamada, “Bu durum suların ve toprağın kirlenmesine, zehirlenmesine, ısınmasına, tuzlanmasına, bor ve arsenik artışına yol açmaktadır. Tesiste kullanılan akışkanın yeraltına ya hiç ya da yeterli miktarda verilmemesi nedeniyle, yeraltında boşluk oluşmakta ve bu boşluklar zamanla çökmektedir. Yeraltından akışkan çekilmesi ve akışkanın yeniden geri basılmaması deprem hareketlerini tetiklemektedir. JES doğal su kaynaklarının rezervini aşırı tüketmektedir. Jeotermal faaliyetlerin çeşitli aşamalarında, kuyu püskürmesi, patlama, borularının yırtılması, türbin kusurları, yangın gibi etkenler çeşitli çevre felaketlerine yol açmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“İHALE İPTAL EDİLSİN, YENİ İHALE AÇILMASIN”

Açıklamada son olarak bölgedeki tarım ve turizm faaliyetlerinin, gıdanın, suyun ve havanın olumsuz etkilenmemesi için ihalelerin iptal edilmesi talep edilirken şunlar belirtildi: “Bölgemizde daha fazla jeotermal enerji santralı amaçlı arama ve işletme ruhsatı verilmemesi, Tuzla’daki mevcut santralların denetlenmesi ve 24 Temmuz 2014 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılacak ihalenin iptal edilmesini ve söz konusu alanlar için daha sonra da yeni ihale açılmamasını istiyoruz.”

İHALE ALANLARI YAKLAŞIK 200 BİN HEKTAR

Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından 13 Temmuz 2017 tarihinde 21 adet, 28 Şubat 2019 tarihinde de 17 adet sahanın ihalesi için duyuru yapılmıştı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği’nin yoğun mücadelesi sonucunda iptal edilen ihalelerdeki sahalar yeni saha ile birlikte tekrar gündeme gelerek ihale ediliyor. İhaleye alanlarının toplam büyüklüğü ise yaklaşık 200 bin hektardan oluşuyor.