Çanakkale’de Belediyesi’nden ücretsiz danışmanlık hizmeti

Çanakkale Belediyesi açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite tercih işlemlerinde alanında uzman danışmanlardan tarafından ücretsiz danışmanlık hizmeti sağlayacak.

Çanakkale Belediyesi üniversite adaylarını tercih süreçlerinde de yalnız bırakmayacak. Belediye, konunun uzmanları rehberliğinde gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adayları için tercih süreci başladı. Çanakkale Belediyesi de bu zorlu süreçte gençlerin doğru tercihleri yapabilmesi için ücretsiz danışmanlık hizmeti başlatıyor.

Görevli uzmanlar, 25 Temmuz- 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri dahil 10.00-16.00 saatleri arasında üniversite adaylarına danışmanlık hizmeti verecek. Randevu için 444 17 17 numara aranabilecek.

Çanakkale Belediyesi tarafından görevlendirilen danışmanlar ise şu şekilde tanıtıldı:

“Gülay Kartal; İstanbul Üniversitesi PDR mezunudur. 16 yıldır özel kurumlarda okul psikolojik danışmanı olarak görev almıştır. 9 yıldır tercih danışmanlığı yapmaktadır.

Özen Özözen; Adnan Menderes Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik mezunudur. 5 yıldır özel kurumlarda okul psikolojik danışmanı olarak görev almıştır. 5 yıldır çalıştığı kurumlarda ve ofisinde tercih danışmanlığı yapmaktadır.

Seçil Müge Hancıoğlu Ateş; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyoloji mezunudur. 13 yıldır çeşitli özel öğretim kursları ve okullarda lise ve üniversite hazırlık öğrencilerine tercih danışmanlığı yapmaktadır.

Şeref Demirsöz; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik lisans mezunudur. Aktif olarak aynı üniversitenin de PDR Tezli Yüksek Lisans bölümünde öğrenimine tez yazma aşamasında devam ediyor. 2,5 yıldır Çanakkale-Bayramiç Kaymakamlığı / Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında, Sosyal İnceleme Görevlisi olarak kamuda çalışıyor. Özel bir iş yerinde 4 yıldır online ve yüz yüze olarak psikolojik danışmanlık ve tercih danışmanlığı hizmeti vermektedir.

Afra Aktaş; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu, yüksek lisans yapıyor duygusal islemleme hassasiyetinin (stresi arttıran bir mizaç özelliği) stres üzerindeki etkisinde sosyal desteğin düzenleyici rolünü inceliyor.”