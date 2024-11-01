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Çanakkale’de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 01.11.2024 23:01
  • Giriş: 01.11.2024 23:01
  • Güncelleme: 01.11.2024 23:01
Kaynak: İHA
Çanakkale’de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Olay, saat 14.40 sularında Atatürk Caddesi üzerindeki bir dükkanda meydana geldi. Dükkanda karşılaşan B.D. ile B.A. (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında B.D. bacağından, B.A. ise omzundan yaralandı. Her iki yaralı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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