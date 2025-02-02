Çanakkale’de boğaz trafiği normale döndü: Seferler yeniden başladı

Çanakkale'de askıya alınan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 17.40 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.

Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle sabah saat 05.15 gemi geçişlerine yeniden açıldı.

FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Öte yandan sis nedeniyle durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri yeniden başladı.