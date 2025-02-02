Çanakkale’de boğaz trafiği normale döndü: Seferler yeniden başladı
Çanakkale'de sis nedeniyle askıya alınan boğaz trafiği, normale döndü. Öte yandan sis nedeniyle durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri yeniden başladı.
Kaynak: DHA
Çanakkale'de askıya alınan boğaz trafiği, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden normale döndü.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu.
Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle dün saat 17.40 itibarıyla boğaz trafiği, çift yönlü olarak geçici olarak deniz ulaşımına kapatıldı.
Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle sabah saat 05.15 gemi geçişlerine yeniden açıldı.
FERİBOT SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ
Öte yandan sis nedeniyle durdurulan Lapseki-Gelibolu, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir hatlarında seferleri yeniden başladı.