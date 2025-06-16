Çanakkale’de bu ay 11 orman yangını çıktı: 6 kişi gözaltına alındı
Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan 11 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve biçerdöver kaynaklı olduğu belirlendi. Taksirle yangına sebep oldukları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı.
Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.