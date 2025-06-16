Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale’de bu ay 11 orman yangını çıktı: 6 kişi gözaltına alındı

Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında çıkan 11 orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturmada, yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve biçerdöver kaynaklı olduğu belirlendi. Taksirle yangına sebep oldukları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı.

Güncel
  • 16.06.2025 10:35
  • Giriş: 16.06.2025 10:35
  • Güncelleme: 16.06.2025 10:38
Kaynak: İHA
Çanakkale’de bu ay 11 orman yangını çıktı: 6 kişi gözaltına alındı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çanakkale’de meydana gelen 11 orman yangınıyla ilgili taksirle yangına sebep olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de 1-14 Haziran tarihleri arasında toplam 11 orman yangını çıktı.

Yangınların elektrik direği, ot temizliği, sondaj ve 3 biçerdöverden kaynaklandığı tespit edildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince başlatılan soruşturma kapsamında taksirle yangına neden olan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

BirGün'e Abone Ol