Çanakkale’de deniz 10 metre çekildi

Çanakkale’de gelgit olaylarına bağlı olarak deniz suyu çekildi, Dardanos sahilinde kıyıdan açığa doğru yaklaşık 10 metrelik bölümde bazı tekneler karaya oturdu.

Çanakkale Boğazı’nda gelgit olayına bağlı olarak deniz suyu çekildi. Gelgit olayının net bir şekilde görüldüğü tatil beldesi Dardanos sahillerinde deniz yaklaşık 10 metre çekildi. Bu bölgelerde kumsal ve bitkiler ortaya çıktı. Suyun içerisinde kalan teknelerin yanaştığı iskeleye yürüyerek ulaşabilmek mümkün oldu. Bazı tekneler kıyıya otururken, sahildeki iskele ise karada görünümü kazandı.