Çanakkale’de dere taştı, araçlar sular altında kaldı

Çanakkale’de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle kent merkezinde caddeler ve sokaklar göle dönerken, Küçük Sanayi sitesi ise sular altına kaldı. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı.

Çanakkale'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde dere taştı, suya kapılan araç kepçeyle kurtarıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale’de öğleden saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklar göle döndü. Zaman zaman şiddetli yağan yağmur ve oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Yolları kaplayan sular sebebiyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.

Sağanak yağış nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sular altında kaldı. Bazı işyerleri ile Küçük Sanayi sitesinin belli bölümlerinde su birikintileri oluştu.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyünde sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Derenin taşması sonucunda ise yol kenarındaki bir otomobil sel sularına kapıldı. Otomobil bölgeye gelen kepçe yardımıyla kurtarıldı. Bölgede İl Özel İdare’ye bağlı ekipleri temizlik çalışması gerçekleştirilirken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş olay yerinde incelemelerde bulundu.