Çanakkale’de iki motosiklet çarpıştı: 2 ölü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde iki motosiklet çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü de hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri 23.07.2024 23:39 Giriş: 23.07.2024 23:39

Güncelleme: 23.07.2024 23:39 Kaynak: İHA

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