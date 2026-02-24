Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 24.02.2026 12:13
Kaynak: DHA
Çanakkale’de karaya vuran caretta caretta kurtarıldı

Vural BOZOK/ÇANAKKALE, (DHA)-ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde sahile vuran caretta caretta vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Gökçeada'da Kefalos plajı yakınlarında dün sahilde yürüyen vatandaşlar, hareketsiz halde sahile vurmuş caretta carettayı fark etti. Caretta carettanın yaşadığını fark eden vatandaşlar, tekrardan yüzmesini sağladı. Denize açılan caretta caretta bir süre sonra gözden kayboldu. Vatandaşlar, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.(DHA)

