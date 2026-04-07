Çanakkale’de KYK yurdunda kalan 73 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Çanakkale’de KYK yurdunda kalan 73 üniversite öğrencisi mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumu iyi, neden rahatsızlandıkları için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Çanakkale’de kaldıkları KYK yurdunda mide bulantısı ve kusma şikayeti görülen 73 üniversite öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)'na ait Kerime Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı öğrenciler dün akşam saatlerinde rahatsızlandı.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen 73 öğrenci, sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Öğrencilerden 66'sı Çanakkale Araştırma Hastanesi'nde, 7'si Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öğrencilerin neden rahatsızlandığının tespiti için inceleme başlatıldı.