Çanakkale’de meşaleler Cumhuriyet için yandı



Çanakkale’de, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümü olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Valilik tarafından düzenlenen fener alayına binlerce kişi katıldı. Fener alayında vatandaşlar, Cumhuriyet’in 101’inci yıldönümünü kutlamak için ellerinde meşaleler ve Türk bayraklarıyla yürüdü. Yürüyüş sırasında vatandaşlar ‘Mustafa Kemal’in Askerleriyiz’, ‘Ne Mutlu Türküm Diyene’ sloganları atıp, ‘Andımız ve İzmir Marşları’nı söyledi.

Cumhuriyet Meydanı üzerinden başlayan Fener Alayı, İskele Meydanında son buldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları renkli görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar gösteriyi izlerken, bir yandan da cep telefonları ile bu anları fotoğraf karelerine yansıttı.

Yürüyüşe Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.