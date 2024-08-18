Çanakkale’de motosiklet trafik levhasına çarptı: 2 yaralı

ÇANAKKALE’nin Bayramiç ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin yol kenarındaki trafik levhasına çarptığı kazada sürücüsü ve yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, R.K (54) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında trafik levhasına çarptı.

Kaza sonucu devrilen motosikletin sürücüsü R.K. ve yolcu Z.K. (50) yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralılar Bayramiç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.