Çanakkale’de öğrenciler için toplu taşımada abonman uygulaması başladı

Çanakkale'de öğrenciler için toplu taşımada abonman uygulaması başladı.

Öğrenciler tarafından kullanılabilecek ve kent içi ulaşımda Çanakkale Belediyesi bünyesinde yer alan siyah plakalı otobüslerde geçerli olacak abonman uygulaması, dün itibarıyla başladı.

Buna göre, 60 biniş 630 TL, 30 biniş 315 TL, 10 biniş ise 105 TL olacak.

Öğrenciliği aktif bir şekilde devam eden yolcular abonman uygulamasından faydalanabilecek.

AKTARMA SİSTEMİ GEÇERLİ OLACAK

Mevcuttaki öğrenci kartı, abonman öğrenci kartı olarak kullanılabilecek. Öğrenci abonman kartı sadece belediye otobüslerinde geçerli olacak.

Abonman yükleme tarihi itibarıyla abonman biniş hakkı bir ay geçerli olacak. Öğrenci kartı kayıp ve kırık olması durumunda abonman iadesi yapılamayacak. Abonman yüklemesi mevcut yükleme noktalarından yapılabilecek.

Mevcutta kullanılan aktarma sistemi, abonman dışındaki binişler için geçerli olacak. Özel halk otobüslerinde ve Kepez Belediyesi otobüslerinde aktarma sistemi geçerli olacak.

Çanakkale Belediye otobüslerinde abonman dışında yapılacak binişlerde aktarma sistemi geçerli olacak. Mevcutta kullanılan öğrenci tarifesinde yapılacak fiyat değişikliğinde abonman uygulamasında yüzde 30 indirim devam edecek. Abonman yükleme tarihi sonrasında öğrenci biniş tarifesine gelecek artış, mevcutta yüklenmiş olan abonman biniş sayısını etkilemeyecek.