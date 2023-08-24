Çanakkale’de orman yangını 3. gününde: Gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale'de önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor. Hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale’de önceki gün saat 11.30 sıralarında başlayan ve yaklaşık 9 köyü etkileyen orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, dün saat 20.01'de yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtmişti.

Ekipler havadan ve karadan yangın söndürme çalışmalarına devam ederken, hava araçlarının denizden su alabilmesi için boğaz deniz trafiği tekrar çift yönlü olarak kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 3 gündür süren Çanakkale’deki orman yangını nedeniyle yaptığı açıklamada, "Havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini temininen Çanakkale Boğazı gemi trafiği, gece saat 03.00’ten itibaren geçici olarak çift yönlü askıya alındı" ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı ise boşaltılan 9 köye 2 köy daha eklendiğini bildirdi.

Yumaklı, "Boşaltılan 9 köye 2 köy daha eklendi. Bu köyler için herhangi bir tehlike ya da tehdit söz konusu değil. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması... Dumandan etkilenen 7 vatandaşımız müşahede altında. Çanakkale Çanyolu hala ulaşıma kapalı" dedi.



Yanan alanlar sabah saatlerinde drone kamerasıyla havadan görüntülendi.