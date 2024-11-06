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Çanakkale’de orman yangını

Çanakkale'nin Biga ilçesinde henüz bilinmeyen nedene ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Güncel
  • 06.11.2024 14:03
  • Giriş: 06.11.2024 14:03
  • Güncelleme: 06.11.2024 14:06
Kaynak: AA
Çanakkale’de orman yangını
Fotoğraf: AA /Arşiv

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Biga’da Çiçeklidede mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Biga Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgeye sevk edildi.

Yangına havadan 2 uçak, karada da çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediliyor.

Ekipler yangının kontrol altına alınması için çalışıyor.

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