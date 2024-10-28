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Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı

Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Güncel
  • 28.10.2024 19:22
  • Giriş: 28.10.2024 19:22
  • Güncelleme: 28.10.2024 19:24
Kaynak: İHA
Çanakkale’de ormanlara giriş yasağı uzatıldı
FOTOĞRAF: İHA (Arşiv)

Çanakkale'de yangın riski nedeniyle ormanlık alanlara giriş yasağı 30 Kasım’a kadar uzatıldı.

Çanakkale Valiliği tarafından son günlerde ülke genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar oluşması beklendiğinden orman yangınları ile mücadele konusunda Orman Bölge Müdürlüğü koordinesinde ilave tedbirler alındığı belirtildi.

6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamında görevliler haricinde ormanlara giriş yasağının Çanakkale Valiliği kararıyla 30 Kasım’a kadar uzatıldığı bildirildi.

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