Çanakkale’de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otobüs devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Otobüs, Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.