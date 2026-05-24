Çanakkale’de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Çanakkale’nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga’daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • 24.05.2026 08:30
  • Güncelleme: 24.05.2026 08:48
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA
Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir otobüs devrildi. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

Otobüs, Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

