Çanakkale’de otobüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
Çanakkale’nin Biga ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıkarak tarlaya devrilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Biga’daki hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
Otobüs, Biga ilçesi Yıldıran mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Biga'daki hastanelere sevk edildi.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.