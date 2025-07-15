Çanakkale’de otomobil motosiklete çarpıp takla attı: 1’i ağır 2 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir otomobil seyir halindeki motosiklete çarparak takla attı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Çanakkale istikametinden Ayvacık ilçesinin Assos Antik Kenti’ne seyir halinde olan M.A. idaresindeki Audi marka 07 MCA 41 plakalı otomobil, Assos Kavşağı’nda yolun karşısına geçmek isteyen Süleyman D. idaresindeki 17 ACB 218 plakalı motosiklete çarparak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü M.A. hafif, motosiklet sürücü Süleyman D. ise ağır yaralandı. Yaralılar ambulansla Ayvacık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlatıldı.