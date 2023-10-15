Çanakkale’de otomobil zeytin ağacına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde otomobilin zeytin ağacına çarpması sonucu sürücü yaralanırken, eşi ise hayatını kaybetti.

Kaza, Ayvacık ilçesine bağlı Ahmetçe köyünden sahil yoluna gitmek isteyen Sedat İskamya idaresindeki 17 ACK 221 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki zeytin ağacına çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün eşi Fatma Selvinaz İskamya’nın (58) yaşamını yitirdiğini belirledi. Hafif yaralanan sürücü Sedat İskamya ise Ayvacık Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.