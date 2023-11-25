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Çanakkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde otomobilin çarptığı Hamit K. (39) hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 25.11.2023 23:18
  • Giriş: 25.11.2023 23:18
  • Güncelleme: 25.11.2023 23:18
Kaynak: DHA
Çanakkale’de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti


Kaza, saat 20.00 sıralarında Türkmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ezine'den Bayramiç istikametine giden Halil K. (48) yönetimindeki 17 YR 991 plakalı otomobil, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Hamit K.'ya (39) çaptı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hamit K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Hamit K.'nın cenazesi Bayramiç Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Halil K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

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