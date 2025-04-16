Çanakkale’de rüzgar gülü kanadı taşıyan tırın devrilme anı kamerada

Çanakkale’de rüzgar gülü kanadı taşıyan tırın devrildiği, rüzgar gülü kanadının çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrilerek hasar oluşturduğu kaza anları, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. İddiaya göre özel bir firamaya ait rüzgar gülü kanadı taşıyan tır Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada henüz belli olmayan bir nedenle devrildi. Kaza anında tır üzerindeki rüzgar gülü kanadı çevrede bulunan sandık fabrikasının ve bir damın üzerine devrildi. Sandık fabrikasında ve bir damda maddi hasar oluşurken, jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Öte yandan, kaza anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaza anlarının anbean kaydedildiği görüntülerde, tırın devrilerek yan yatması yer alıyor.