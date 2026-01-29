Giriş / Abone Ol
Kaynak: DHA
Çanakkale’de sağanak etkili oldu

İpek YAVAŞ/AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından Ayvacık ilçesinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Yağmur nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı.

Öte yandan Ayvacık’ın 3 nolu girişi yolu ulaşıma kapandı. İlçede sürücüler, araçlarıyla trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Sağanakla taşan dere ve çay suları nedeniyle yollarda su baskınları da meydana geldi. (DHA)

