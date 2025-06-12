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Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi: 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 12.06.2025 21:40
  • Giriş: 12.06.2025 21:40
  • Güncelleme: 12.06.2025 21:40
Kaynak: İHA
Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldi: 1 ölü, 1 yaralı

Sağlık Bakanlığı, Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana geldiğini, 1 sağlık personelinin hayatının kaybettiğini, 1 vatandaşın yaralandığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Sağlık personelimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve büyük sağlık ailemize başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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