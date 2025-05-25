Çanakkale’de seyir halinde alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

ÇANAKKALE’nin Ayvacık ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Assos - Ayvacık kara yolunda, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Assos'tan Ayvacık yönüne seyir halinde olan Binnur Taş yönetimindeki 34 FUK 581 otomobilin, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından alevler yükseldi. Taş, durumu fark edip otomobilini yol kenarına çekerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda yanan otomobil söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.(DHA

Haber - Kamera: İpek YAVAŞ / AYVACIK, (Çanakkale), (DHA)-