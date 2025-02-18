Çanakkale’de su samuru kamerada

Çanakkale’de derede, nadir görülen su samuru amatör kamera tarafından görüntülendi.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinden geçen derede bir su samuru görüntülendi. Zaman zaman köydeki balıkçılar ve vatandaşlar tarafından fark edilen su samuru, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, su samurunun dere yüzeyinde yüzdüğü ve ardından sazlıkların arasına girerek gözden kaybolduğu anlar yer alıyor. Doğal yaşamın korunmasının önemine dikkat çeken anlar, amatör kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Doğaseverler ve hayvanseverler arasında heyecana yola açan su samurunun bu bölgede görülmesi, doğal yaşamın çeşitliliğinin örneği oldu.