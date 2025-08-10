Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
Çanakkale Lapseki'de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Kaynak: AA-İHA
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Lapseki'ye bağlı Umurbey beldesi Gökköy mevkisindeki tarım arazisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanların yükselmesi üzerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları bölgeye sevk edildi.
Tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çoğunlukla meyve bahçelerinin bulunduğu alanda alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla ilerledi.