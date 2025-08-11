Giriş / Abone Ol
Çanakkale’de tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2025 15:11
  • Giriş: 11.08.2025 15:11
  • Güncelleme: 11.08.2025 15:11
Kaynak: İHA
Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor.
Yangın, saat 13.30 sıralarında Çanakkale’nin Kepez beldesinde tarım arazisinde başladı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

