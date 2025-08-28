Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Çanakkale’de tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale sonucunda kontrol altına alındı.
Kaynak: İHA
Yangın, saat 12.46’da Merkez ilçeye bağlı Kemel köyünde tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın saat 17.40’da kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.