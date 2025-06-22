Çanakkale’de tarım arazisinde yangın çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Değirmencik ile Aksaz köyleri arasında tarım arazisinde çıkan yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangın saat 15.30 sıralarında Biga ilçesine bağlı Değirmecik ile Aksaz köyleri arasında kalan tarım arazisinde başladı. Rüzgarında etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.