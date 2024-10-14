Çanakkale’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale’de üç tekerlekli elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Esenler Mahallesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki üç tekerlekli elektrikli bisiklet ve motosiklet çarpıştı.

Kazada her iki sürücü de yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Yılmaz Ernur hayatını kaybetti. Diğer sürücünün ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.