Çanakkale’de trafik kazası: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hakkı Tokal’ın idaresindeki araç, Ezine istikametinden Balıkesir’in Edremit ilçesine doğru istikametinin 24. kilometresine geldiği esnada önünde aynı istikamette seyir halinde olan Ali Kılıç idaresindeki araca arkadan çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Tokal’ın yönetimindeki araç yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı.
Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler Hakkı Topal ve Ali Kılıç ile birlikte Münevver Kılıç yaralandı.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.