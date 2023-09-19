Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 368 gram esrar ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 15 Eylül Cuma günü Bayramiç ilçesine bağlı Evciler köyünde uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

M.E.’ye ev ve eklentileri ile elma bahçesinde yapılan aramada 311 kök skunk bitkisi, 3 kök kenevir bitkisi, 4 kilo 368 gram esrar, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü, 31 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 1 adet hassas terazi, suçtan elde ettiği değerlendirilen 15 bin 650 TL, muhtelif bakım tarım aletleri, 17 adet av fişeği, 1 adet motor ve şase numarası kazınmış motosiklet ele geçirildi.

Firari M.E. ise bugün Bayramiç merkezinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.