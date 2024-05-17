Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 110 gram skunk maddesi, 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi Sahil Mahallesi’nde V.C. isimli şahsın evinde iklimlendirme sistemi ile kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisini aldı.

Bunun üzerine ekipler tarafından ev ve eklentilerinde yapılan aramada 110 gram skunk maddesi, 10 kök kenevir bitkisi, 1 adet dijital hassas terazi, 1 adet manuel terazi, 2 litre sıvı gübre, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet fan, 3 adet ısıtıcı, 3 adet termometre, 9 adet çimlenmeye bırakılmış tohum ele geçirildi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi.