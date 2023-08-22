Çanakkale’de yangın yerleşim yerlerine yaklaştı

Çanakkale'de Damyeri mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor. Yangın yerleşim yerlerine yaklaştı. Tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi.

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere Köyü civarlarında orman yangını çıktı. Orman yangını nedeniyle tahliye edilen yerleşim yeri sayısı 9'a yükseldi. Çanakkale Boğazı kuzey-güney gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Valiliği, “İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir” açıklamasını yaptı.

Çanakkale'deki yangın büyüyor!

Yangın şehir merkezine yaklaşırken, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.

Görüntü: Gürsel Köksalhttps://t.co/vtSAXXSCrR pic.twitter.com/vIPhmfBzkr — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) August 22, 2023

Çanakkale’nin merkeze bağlı Kayadere köyü yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle bugün orman yangını çıktı. Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan karayolu ulaşıma kapatıldı. Çanakkale Valiliği, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“ YANGIN RÜZGARINDA ETKİSİ İLE BÜYÜME EĞİLİMİ GÖSTERMİŞTİR”

“İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına 30 hava aracı ile müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarında etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Yağcılar, Aşağıokçular, Kalabaklı, Kızılcaören ve Taşlıtarla köyleri tedbir amaçlı boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu kız öğrenci yurdunda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.

"CAN KAYBI VE YARALI YOK"

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Kayadere köyünde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, can, mal ve trafik güvenliği açısından Çan-Çanakkale yolunu geçici olarak trafiğe kapattıklarını, yolu kullanacakların alternatif güzergahları kullanmaları gerektiğini bildirdi.

Söndürme çalışmaları için orman teşkilatının tüm imkanlarını seferber ettiğini, yangının en kısa sürede kontrol altına alınmaya çalışıldığını anlatan Aktaş, yangın nedeniyle şu ana kadar can kaybı veya yaralanan olmadığını sözlerine ekledi.

“ÇANAKKALE-ÇAN KARAYOLU DA TEDBİR AMAÇLI TRAFİĞE KAPATILMIŞTIR”

Ayrıca Çanakkale-Çan karayolu da tedbir amaçlı trafiğe kapatılmış olup vatandaşlarımızın alternatif yolları kullanmaları ve görevli personelin ikazlarına riayet etmeleri önem arz etmektedir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir.”