Çanakkale’de yasa dışı bahis operasyonu: 3 gözaltı

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis ve kumar suçundan Ayvacık ve Eceabat ilçeleri ile Boğazkent ve Barbaros mahallelerinde 3 şüpheliye yönelik 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, 7 adet cep telefonu, 6 adet SIM kart, 2 adet hafıza kartı, 2 adet flash disk, 1 adet taşınabilir disk, 3 adet dizüstü bilgisayar ve 1 adet tablet bilgisayar olmak üzere 22 adet dijital materyale, 20 bin dolar ve 2 bin 300 euro nakit paraya ve 20 adet kredi kartına el konuldu.

Şüpheli 3 şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.