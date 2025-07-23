Çanakkale’de yaşlı adam denizde boğuldu

Çanakkale’de denize giren yaşlı adam boğularak hayatını kaybetti.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesi Hamidiye Mahallesi’nde bulunan halk plajında 78 yaşındaki Recep A. denize girdi. Yaşlı adam bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Sudan çıkarılan yaşlı adam sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Recep A. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.