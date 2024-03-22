Çanakkale’de yemek taşıyan minibüs devrildi, sürücü yaralandı

Çanakkale’de yemek taşıyan minibüs iddiaya göre lastiğini patlaması sonucu yol kenarındaki çelik bariyerlere çarpıp devrildi. Minibüste bulunan yemekler ve ekmekler yola savrulurken, yaralı sürücü Cumali Sarıoğlu’nu (29) sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Çanakkale-Ezine Karayolu üzerinde meydana geldi. Ezine istikametine seyir halinde olan Cumali Sarıoğlu idaresindeki 34 GJZ 77 plakalı yemek taşıyan minibüs, iddiaya göre, lastik patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Minibüs çelik bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Minibüste sıkışan ismi öğrenilemeyen sürücü itfaiyeleri ekipleri tarafından çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Araçtan çevreye dağılan yemeklerde Karayolları ekiplerince temizlendi, minibüs ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.